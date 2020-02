Grande vittoria per l’Under 16 femminile. Tre “2005” convocate per il primo raduno della rappresentativa regionale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci siamo. Alle 17 di oggi, 15 febbraio, inizierà il secondo atto per i ragazzi di Netti, denominato girone D di serie D, in sintesi i play off promozione con un girone all’italiana composto da sei squadre con gare di andata e ritorno. Fase che avrà inizio a Monte San Giusto, in trasferta, per continuare il ritmo meraviglioso che fin dall’autunno ha contraddistinto la Happy Car. Unica rappresentante Picena nel cammino verso la serie C, la Samb dovrà affrontare Fano, Castelferretti, Loreto e Caldarola. Sarà necessario il tifo delle grandi occasioni per accompagnare gli uomini di Netti, perfetto mix tra esperienza e gioventù.

Continua il campionato di C femminile con la Happy Car di Ciabattoni impegnata alle 16.30 in trasferta nel difficile campo della Beauty Effect Polverigi, terza forza del girone B assieme a Potenza Picena.

Grande vittoria per l’Under 16 femminile mercoledì. Bellissima vittoria per la Happy Car Under 16 di Maurizio Medico, sfoderando una prestazione da paura contro le imbattute sangiorgesi e prendendosi una grande rivincita. Otto vittorie nelle ultime otto partite, candidandosi anche per quest’anno alla final four.

Fantastica partita quella giocata nella tensostruttura Mandolesi di Porto San Giorgio, dove le rossoblu se la giocano alla pari contro una delle favorite al titolo. Peccato per i primi due set dove le locali vincono con merito, sbagliando meno e sfruttando le indecisioni e gli errori gratuiti commessi dalle rivierine.

Nel terzo set Coach Medico scuote le sue e chiede più determinazione e coraggio. Le rossoblu recepiscono e approfittando del momento no delle avversarie, che giocano senza due titolari per dare spazio alle seconde linee, prendono il largo e vanno a vincere meritatamente il set ridando chances a capitan Pulcini & co.

Il quarto set vede entrambe le squadre al meglio della formazione, ma le rossoblu sembrano indemoniate, impongono un ritmo impressionante che porta a sbagliare molto le avversarie, che si ritrovano sotto di molti punti e nonostante la rimonta, un errore in battuta regala il set alle rivierine che si portano sul 2-2.

Ennesimo quinto set in stagione per le sambenedettesi. che però questa volta sembrano intenzionate a vincere. Il tie break viaggia sull’incertezza fino al cambio di campo, per poi vedere le ragazze della Happy Car allungare e andare a vincere meritatamente in un campo difficile e contro una compagine molto forte e ben allenata.

Grande soddisfazione per la società che sta raccogliendo i frutti del duro lavoro dello staff tecnico e del sacrificio che le atlete mettono in ogni momento.

Tre “2005” convocate per il primo raduno della rappresentativa regionale: Continuano le soddisfazioni per le nostre Under 16, in particolare per tre di loro, classe 2005. Aurora Pelliccioni, Elenasofia Rosetti e Gaia Ubaldi, tre protagoniste della gara di Porto San Giorgio, sono state convocate domenica 16 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 al primo raduno della rappresentiva regionale femminile presso il Palagalizia di Filottrano.

Le ragazze e coach Maurizio Medico, sono state lunedì a Casette d’ete per una prima selezione sotto la guida del nuovo selezionatore Stefano Gambelli. In terre calzaturiere, le nostre rivierine hanno tutte ben figurato e per il prossimo allenamento sono state riconvocate tutte.

Grande soddisfazione per la società e per le stesse ragazze, che stanno dimostrando nei campionati la loro crescita, come dimostrano i risultati ottenuti.

