GROTTAMMARE – Appuntamento sportivo molto importante in Riviera.

Il big match della ventesima giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5 girone c va di scena a Grottammare, dove la Tecno sarà ospite dello Sporting nel derby della Riviera. I rossoblù reduci dalla roboante vittoria contro il Bocastrum vogliono continuare a stupire e a rimanere agganciati al sogno play-off; il Grottammare invece cercherà punti per non rischiare di essere risucchiato nella zona rossa della classifica.

Tanti gli ex in campo e in tribuna per uno spettacolo che non vuole tradire le attese; appuntamento questa sera, 14 febbraio, alla palestra I.T.G. di Grottammare con calcio d inizio alle ore 22.

