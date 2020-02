Rogo spento e innescato in maniera accidentale secondo le prime indiscrezioni, grossa nube nera visibile da più punti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di tensione nel primo pomeriggio del 13 febbraio.

Poco dopo le 13 un’auto, in sosta presso un’abitazione privata, ha preso fuoco tra Porto d’Ascoli e Isola Colonnella vicino alla zona industriale e agli svincoli di autostrada e Ascoli-Mare.

Un incendio innescatosi in maniera accidentale secondo i primi rilievi. Una grossa nube nera si è alzata in cielo ed era visibile in più punti del Piceno e Teramano.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Nessuna conseguenza a persone, per fortuna.

