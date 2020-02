COLONNELLA – Le Rsu dei lavoratori di Mercatone Uno hanno incontrato il 13 febbraio l’assessore regionale Piero Fioretti, con delega alle Politiche del Lavoro, per chiedere un maggiore interessamento della Regione nella vertenza che in Abruzzo riguarda un centinaio di persone.

“La trattativa di Mercatone Uno – ha detto Nerina Alonzo, Rsa Filcams Cgil – andrà probabilmente a finire a trattative locali, per questo vogliamo far interessare gli attori locali alla vertenza. Se i commissari non riescono a trovare una soluzione nazionale per tutti i punti vendita, bisognerà costituire un tavolo con sindacati, lavoratori e commissari per non lasciare intentata nessuna strada. Oggi siamo senza lavoro e in amministrazione straordinaria, con cassa integrazione su un numero di ore inferiore al precedente contratto, viviamo l’ansia per il Milleproroghe che deve ancora essere convertito in legge, percepiamo 400 euro invece degli 800 che avremmo dovuto prendere; e consideriamo che il 23 maggio dovrebbe finire la cassa integrazione”.

