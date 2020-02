SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande riapertura per Gelateria Carboni. Situata in via Ferri 54 a San Benedetto, la storica gelateria torna a coccolare i suoi clienti da sabato, 15 febbraio. L’appuntamento è dalle 14 in poi.

