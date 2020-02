Tornano i carri e i gruppi mascherati, iniziative anche per i più piccoli come la festa al PalaSpeca

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Conto alla rovescia in Riviera per un classico appuntamento di metà febbraio.

Parliamo, ovviamente, del Carnevale a San Benedetto. Tornano, come detto nei giorni scorsi, i carri e i gruppi mascherati. Ma non mancheranno altre iniziative e animazioni per famiglie e bambini come, per esempio, la festa al PalaSpeca. Eventi a cura dell’associazione Amici del Carnevale Sambenedettese e del Comune.

Si festeggerà il martedì e giovedì grasso ma anche la domenica.

Ecco, di seguito, il programma degli eventi previsti in città.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.