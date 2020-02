SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Day Surgery dell’ospedale “Madonna del Soccorso” non è soltanto un posto bello e attraente sotto il punto di vista dell’estetica. L’ambiente è veramente rilassante. Come si sa i dieci letti a disposizione sono riservati ai pazienti che dopo l’operazione devono passare appena un giorno in ospedale.

Oltre alla bellezza, ed è la cosa che conta di più, il servizio gode di una serie di infermiere (non ci sono uomini) che fanno il loro lavoro con grande professionalità, mettendo gli ospiti a loro agio per tutte quelle che sono le loro necessità.

Non lo diciamo noi ma i vari parenti e pazienti che hanno potuto constatarlo di persona e ci hanno pregato di rendere pubblica la loro soddisfazione che, per chi ha bisogno dell’ospedale, non è sempre scontata.

“Anche lo staff di sala operatoria e soprattutto i chirurghi sono stati degli ottimi professionisti”, hanno concluso.

Abbiamo ritenuto di doverli accontentare.

