SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tanti sono gli appuntamenti in Riviera per festeggiare alla grande il Carnevale nei servizi socio-educativi della Città: nei nidi , nelle sezioni primavera comunali, nelle ludoteche comunali e presso il Centro sociale “Primavera”.

Si parte giovedì 13 febbraio alle 16,30 con le “Favole della Mongolfiera” presso il centro ludico di via Manzoni (piano terra del nido), appuntamento curato dalle educatrici del nido comunale “La Mongolfiera” ed espressamente rivolto ai bambini e ai genitori della scuola dell’infanzia “Miscia” di via Ferri.

Mercoledì 19 febbraio, sempre alle 16,30, alla scuola dell’infanzia di via Mattei, è in programma la puntata di “Favole della Girandola” curata dalle educatrici della sezione primavera “La Girandola” e destinata ai bambini e genitori della scuola dell’infanzia di via Mattei.

Sempre mercoledì 19 febbraio e sempre alle 16,30, al Centro sociale “Primavera” di via Piemonte appuntamento con teatrino dei burattini e laboratorio sul riciclo in tema di “Batti il 5”. Ingresso libero per tutti: bambini, genitori e nonni che sono invitati a presentarsi in maschera per condividere momenti all’insegna del divertimento con i nonni ospiti del Centro, prendendo parte alla coinvolgente “sfilata delle mascherine” capitanata dai personaggi di Topo Gigio e Topo Tip dello spazio ludico del centro.

Giovedì “grasso” 20 febbraio, dalle 17, ci si potrà divertire presso le due ludoteche comunali: in via Colle Ameno (Ponterotto) con giochi, truccabimbi e balli di gruppo per bambini e genitori; in via Gronchi (quartiere Agraria) con laboratorio di hip hop, gara di cucina e sorpresa di Carnevale per i bambini dai 6 ai 13 anni. E’ necessaria la prenotazione telefonica (per la ludoteca di via Colle Ameno 0735-574259, per la ludoteca di via Gronchi 0735-659698).

Martedì 25 febbraio si concluderanno i festeggiamenti nei nidi e sezioni primavera comunali, con “pesca-la-mascherina dallo scatolone di Re Carnevale” e poi originali e liberi “giochi dei travestimenti”.

