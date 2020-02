GROTTAMMARE – Doppio appuntamento artistico per la vivace programmazione della storica associazione Lido degli Aranci.

Si parte venerdì 14 febbraio al CineTeatro Valdaso di Pedaso, per festeggiare insieme la notte di San Valentino 2020. Special guest la famosa band capitolina “I Cugini di Campagna”. Baronetti del pop melodico italiano festeggeranno con il pubblico presente le nozze d’oro della loro fortunata carriera; successi del calibro di Anima mia, Un’ altra donna e Meravigliosamente, riproposti nei luoghi della loro infanzia vacanziera.

Il giorno successivo, sabato 15 febbraio al Kursaal di Grottammare, spazio al teatro amatoriale con la rassegna dialettale Commedie Nostre.

In scena per il premio Grottammare Mask la compagnia teatrale di Chiaravalle “ Tutto Esaurito”; un ‘appuntamento da non perdere per gli amanti della commedie brillante marchigiana.

Introduce le kermesse l’associato Giuseppe Cameli, che esprime profonda soddisfazione per un inizio brillante in questo 2020: “Ringrazio tutto lo staff organizzativo del presidente Alessandro Ciarrocchi per l’impegno e la devozione di queste prime settimane. Speriamo di coinvolgere e farci apprezzare dal nostro amato pubblico, diversificando l’ offerta ed estendendola in due località del territorio piceno”.

Orario inizio degli spettacoli ore 21,15; info e prevendita per entrambi gli appuntamenti presso Merceria Il Cigno di Grottammare 3475406630.

