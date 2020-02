SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamenti culturali e sociali in Riviera.

Al CineTeatro Concordia di San Benedetto arriva il film “Gli anni più belli”.

Di seguito tutte le info su trama, orari e date delle proiezioni in programma a San Benedetto.

GLI ANNI PIU’ BELLI

GIO 13 ore 19:15-21:30

VEN 14 ore 19:15-21:30

SAB 15 ore 17-19:15-21:30

DOM 16 ore 19:15-21:30

LUN 17 ora 19:15-21:30

Data di uscita:

13 febbraio 2020

Genere:

Drammatico

Anno:

2020

Regia:

Gabriele Muccino

Attori:

Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff, Emma Marrone, Francesco Centorame, Andrea Pittorino, Paola Sotgiu, Francesco Acquaroli, Elisa Visari

Paese:

Italia

Durata:

129 min

Distribuzione:

01 Distribution

Sceneggiatura:

Gabriele Muccino, Paolo Costella

Montaggio:

Claudio Di Mauro

Musiche:

Nicola Piovani

Produzione:

Una produzione Lotus Production, una società di Leone Film Group con Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment

TRAMA

Gli anni più belli, il film diretto da Gabriele Muccino, è la storia di un gruppo di quattro amici, formato da Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria). La loro amicizia dura da ben 40 anni, esattamente dal 1980 ad oggi, attraversando l’adolescenza fino all’età adulta. I tre uomini sono cresciuti insieme sin da giovanissimi per poi incontrare, durante gli anni del liceo, Gemma – unica donna del gruppo – di cui Paolo s’innamora immediatamente.

La piccola comitiva ha affrontato cose belle, come speranze e successi, e momenti brutti, dovuti a delusioni e fallimenti. Ma al racconto di amicizia e di amore si intreccia inevitabilmente quella che è stata la storia d’Italia e di conseguenza degli Italiani in questi ultimi decenni. Le vicende di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, ambientate in epoche diverse, diventano un modo per ricordare da dove veniamo, per dire chi siamo oggi e per intuire chi saranno i nostri figli; quello che rivela è che apparteniamo tutti a un cerchio della vita nel quale le dinamiche non fanno altro che ripetersi generazione dopo generazione.

Riuniti dopo anni, nel corso dei quali hanno preso strade diverse, i quattro si ritrovano ancora una volta insieme per ricordare i momenti di gioia e quelli che hanno messo duramente alla prova la loro amicizia, come la delusione di Paolo o i rimpianti di Giulio.

PREZZI

6,50 euro intero

5 euro ridotto (si intende sotto i 12 e sopra i 65 anni)

Lunedì a 5 euro per tutti

