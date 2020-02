SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa sociale e culturale in Riviera.

Si svolgerà al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto la mattina del 18 febbraio la fase provinciale del Premio Scuola Digitale, manifestazione organizzata dall’Ipsia “A. Guastaferro” in quanto scuola referente per la Provincia di Ascoli Piceno.

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa.

Il Premio, volto a selezionare i migliori lavori di innovazione digitale nella didattica, è diviso in due sezioni, una riguardante le scuole del primo ciclo ed una quelle del secondo: entrambe hanno candidato progetti che propongono modelli didattici innovativi e sperimentali, percorsi di apprendimento curricolari ed extracurricolari basati sulle tecnologie digitali, prototipi tecnologici e applicazioni, nei settori del making, coding, robotica, internet delle cose (IoT), del gaming e gamification, progetti di creatività digitale (arte, musica, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, con le tecnologie digitali, storytelling, tinkering), di utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità, STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), di sviluppo sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali.

Gli elaborati vincitori della prima selezione territoriale passeranno a quella regionale ed infine, se selezionati, alla fase nazionale: all’evento del 18 febbraio parteciperanno e interverranno alcuni esperti del settore su varie tematiche: “Modelli innovativi e didattica” del professor Monti, membro dell’Equipe Formativa Territoriale Marche, “Viaggio nel presente e futuro delle tecnologie digitali” dell’esperto dottor Giovanni Re e “ Le tecnologie digitali per la valorizzazione del territorio” dell’esperto dottor Jonathan Mancini.

Durante la mattinata verranno proiettati gli elaborati in concorso, cui seguirà la votazione della giuria costituita per l’evento: in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e con funzione di coordinatrice, la docente Laura Ceccacci, per la Provincia di Ascoli Piceno il dottor Lanfranco Norcini Pala, per il Comune di San Benedetto del Tronto il dott. Antonio Prado, in rappresentanza di Confindustria il dottor Piergiorgio Crincoli, l’esperto di tecnologie didattiche digitali, dottor Giovanni Re.

Al termine saranno premiati gli alunni delle scuole risultate vincitrici con un “assegno” da mille euro. In bocca al lupo a tutti i partecipanti.

