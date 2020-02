MONTEPRANDONE – Appuntamento culturale nel Piceno nei prossimi giorni.

Sabato 15 febbraio al Teatro Pacetti di Monteprandone in collaborazione con Spazio Conad di Grottammare e il Comune di Monteprandone torna il Maestro Roberto Pomili con il suo concerTango, un progetto che porta avanti da dieci anni raccontando la sua passione per il tango.

Secondo Pomili il Tango è la testimonianza storica e culturale di un paese come l’Argentina, ma è anche e soprattutto l’espressione di un lirismo universale, nutrito di sentimenti eterni come la malinconia, la nostalgia, la sensualità, la passione.

In questo progetto il Maestro ricorda i nomi più illustri della storia del tango attraverso la musica, ma in particolar modo e in tempi più recenti, i grandi compositori grazie ai quali il tango si è rinnovato, uscendo dai vicoli e arricchendosi di atmosfere proprie dei linguaggi della musica classica e del jazz.

Il Maestro Roberto Pomili e’ un talento vero, e abbiamo avuto modo di constatarlo in tutti questi anni per i suoi numerosi sold – out, ha registrato due cd ricordando il Maestro Astor Piazzolla e ha venduto 10 mila copie negli Stati Uniti, e principalmente a New York.

Al Teatro Pacetti Pomili si fa affiancare da due importanti musicisti: il fisarmonicista Rocco Ronca, il quale ha collaborato e collabora con grandi musicisti e attori quali Milva, Ennio Morricone, Gidon Kremer, Vinicio Capossela, ha suonato con i più grandi ballerini di Tango come M.A.Zotto, O.Zotto, e Enrico Angelozzi al Pianoforte, compositore e arrangiatore, laureato anche in direzione d’orchestra al conservatorio dell’Aquila, ha collaborato inoltre con l’Orch. Sinf. Abruzzese, l’orchestra del Teatro Marrucino di Chieti e tante altre.

Il Concertango e’ una garanzia per chi vuole ascoltare una musica raffinata e ben rappresentata, e sicuramente il Maestro Pomili otterrà di nuovo un grande successo.

Appuntamento, quindi, il 15 febbraio alle ore 21.15 Posto unico non numerato: 20 euro. Informazioni: 3664159121

PREVENDITE

GROTTAMMARE

Caffe’ Marchionni – 0735.581318

Cafe’ del Mar – 0735.633415

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Caffe’ Sambit – 0735.363073

Caffe’ Florian – 0735.584096

Caffe’ Sciarra – 0735.587312

