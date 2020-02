SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si va verso la realizzazione dell’ultimo tratto della conduttura che trasporterà le acque bianche del quartiere Marina di Sotto verso il torrente Acquachiara.

A partire da venerdì 14 febbraio, infatti, la ditta “Tecnobuilding srl”, che sta eseguendo i lavori per conto della Ciip in viale dello Sport, avvierà l’ultima fase di realizzazione del collettore nel tratto tra l’intersezione con il sottopasso di via Virgilio e il torrente dove sarà riversata l’acqua piovana in eccesso.

Pertanto, all’altezza del cantiere le due corsie di marcia di viale dello Sport subiranno un restringimento che hanno indotto la Polizia Municipale a istituire un limite di velocità di 20 chilometri orari. In compenso saranno riaperte al traffico entrambe le corsie di marcia di viale dello Sport. Chi proviene da via San Pio X dovrà allo stop obbligatoriamente svoltare a destra verso sud. Ovviamente non sarà possibile accedere a viale dello Sport da via Virgilio.

Quest’ultima fase di lavori dovrebbe durare poche settimane.

