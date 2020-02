SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una grandissima prestazione quella che hanno disputato i ragazzi della Delphinia Team Piceno al Campionato Regionale di Gran Fondo, svoltosi a Pesaro sabato 9 febbraio.

Federica Iotcu, Eleonora Nicole Salvatori, Riccardo Santini, Emidio De Carolis, Eleonora breccia, Camilla Malavolta, Linda Ripa, Lisa Maria Iotcu, Caterina Cicchinè e Diletta Goglia sono i dieci ragazzi della Delphinia Team Piceno convocati dal Comitato Fin Marche in base ai risultati ottenuti precedentemente nelle distanze degli 800 stile libero per le femmine e dei 1500 stile libero per i maschi.

I ragazzi hanno affrontato due distanze considerevoli, i 3 mila m per la categoria ragazzi e i 5 mila m per le restanti categoria, dando vita a gare entusiasmanti mettendo cuore e impegno in ogni loro bracciata.

I risultati ottenuti confermano nella categoria ragazzi femmine oro per Federica Iotcu, e bronzo a Eleonora Nicole Salvatori.

Riccardo Santini vince l’oro nella categoria ragazzi maschi mentre nella categoria Junior la supremazia della Delphinia Team Piceno è schiacciante. Dominio assoluto. Oro per Lisa Maria Iotcu, argento per Caterina Cicchinè e bronzo per Camilla Malavolta ma le medaglie non finiscono qui.

Nella categoria Senior a piazzarsi al primo posto e vincere l’oro c’é Diletta Goglia e nella classifica Assoluti Femmine argento per Lisa Maria Iotcu.

Attilio Garbati allenatore e tecnico di esperienza pluriennale nel mondo del nuoto, ex allenatore di Stefano Di Cola attualmente militante della squadra Nazionale Italiana di Nuoto, trattiene a fatica la sua soddisfazione. “Un risultato pieno che senza impegno e determinazione – fa sapere il team – non si sarebbe mai raggiunto. Un grazie a tutti e ai dieciragazzi che hanno regalato queste belle emozioni”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.