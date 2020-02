SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Chiude la storica libreria “La Bibliofila” di Mimmo Minuto, oggi in via Ugo Bassi, per anni in viale De Gasperi dove fu aperta il 17 agosto 1974. Ma come un’araba fenice, viene annunciata l’apertura di un nuovo punto di vendita per libri (e non solo), che si chiamerà “Lalibriedeventi“, che sarà inaugurata sabato 15 febbraio alle 11,30.

Giovedì si terrà una conferenza stampa di presentazione della nuova libreria.

