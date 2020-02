TERAMO – Ladro solitario e un po’ avventato nella giornata del 10 febbraio.

Nel pomeriggio di oggi i Carabinieri di Pineto hanno arrestato in flagranza di reato, per furto in esercizio commerciale di Pineto nel Teramano, un uomo del posto.

Il fermato, 35enne, è entrato in un negozio di abbigliamento del centro, ha indossato un giubbino ed è fuggito senza pagarlo.

Sfortunatamente per lui si è imbattuto nei carabinieri che lo hanno subito bloccato e condotto in caserma dove lì è stato dichiarato in arresto. Subito dopo è stato ricondotto a casa agli arresti domiciliari.

