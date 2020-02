SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova richiesta di audizione da parte dell’opposizione del Comune di San Benedetto rispetto al Centro Agroalimentare Piceno: “Di concerto con il Consiglio di Amministrazione del Centro Agroalimentare Piceno l’intera minoranza consiliare, per garantire la presenza di tutti i membri e attendere gli sviluppi dell’incontro in commissione regionale e del consiglio di amministrazione previsti nei prossimi giorni, ha revocato la precedente richiesta, e protocollato la nuova che si allega, per poter procedere alla convocazione della commissione congiunta che si terrà la settimana del 24 febbraio. Questo a rispetto del regolamento e a garanzia della più completa informazione possibile”.

Qui la richiesta: istanza commissione AG CAAP

