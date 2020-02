Per accelerare la visione del video, premere sul quadro di Youtube dopo il pre-roll

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Va sempre peggio per la Samb: ancora una sconfitta-fotocopia rispetto alle precedenti con Fermana e Vis Pesaro, stavolta a Modena. Il momentaccio sarà analizzato in ogni sua sfaccettatura, sportiva e societaria, a Scienziati nel Pallone, in diretta questa sera alle ore 18.45, su Riviera Oggi dalla sede di Teng Arredamenti (zona industriale di Acquaviva), per il nostro approfondimento sulla Samb Calcio e sullo sport piceno.

Per vederlo basterà collegarsi con l’home page di Riviera Oggi o con questo articolo dalle ore 18.45.

Potete mandare anche in diretta i vostri commenti e osservazioni al numero 328.9519554, via Whatsapp, oppure commentare questo articolo.

Ricco il parterre dei nostri ospiti: oltre alla nostra rosa “titolare”, il super-tifoso Gianni Schiuma, il giornalista Giuseppe Marzetti, assieme ai giornalisti della panchina Nazzareno Perotti e Giuseppe Buscemi. Spazio anche alla lavagna tattica di Walter Del Gatto.

Con noi anche una rappresentanza della Real Cuprense Calcio.

ESCLUSIVA Nel corso della puntata mostreremo i numeri ufficiali dell’ultimo bilancio della Sambenedettese Calcio, in vendita entro la fine della stagione sulla base delle dichiarazioni reiterate del presidente Fedeli.

Conduce Giulia Riccetti con Pier Paolo Flammini.

