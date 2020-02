MODENA – Ancora una sconfitta per la Samb con un epilogo nel finale e soprattutto dopo una gara dominata per 45 minuti e ben tenuta per almeno altri 30. Poi, il gol a tre minuti dalla fine. Una costante ormai.

Rivedi le immagini di Eleven Sports.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.