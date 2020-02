MODENA – Luca Gelonese, centrocampista rossoblu, commenta la dolorosa sconfitta di Modena: “Sembra la stessa storia vista con la Fermana. Pure oggi siamo venuti a giocare a calcio, nel primo tempo abbiamo dominato mentre loro non hanno mai tirato in porta. Dobbiamo migliorare l’aspetto realizzativo perché ci troviamo di nuovo a commentare le stesse cose: oggi preso un gol sull’unico tiro in porta del Modena, perdiamo due partite che meritavamo di vincere”.

“Oggi non ci sono stati grandi errori – prosegue Gelonese – ci dispiace a tutti purtroppo. La verità è che i punti non arrivano, dobbiamo solo continuare a lavorare eliminando le disattenzioni. Esprimiamo un bel calcio, ma non facciamo gol. Noi dal punto di vista mentale stiamo bene, altrimenti non avremmo giocato quel primo tempo, è che in questo momento paghiamo tutto a caro prezzo”.

Modena-Samb 0-1, Luca Gelonese Gepostet von Sambenedettese Calcio am Sonntag, 9. Februar 2020

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.