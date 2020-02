MODENA-SAMB | 25^ GIORNATA GIRONE B SERIE C 2019-20| Stadio “Braglia” di Modena 9-02-2020 h.15.00

Formazioni:

Modena (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Ingegneri, Zaro, Varutti; Davì, Rabiu, Muroni; Tulissi; Ferrario, Spagnoli. A disposizione: Pacini, Giron, Bearzotti, Narciso, Boscolo, Politti, Stefanelli, Pezzella, De Grazia, Laurenti, Spaviero, Rossetti. Allenatore: Michele Mignani

Samb (4-3-3): Massolo; Rapisarda, Miceli, Biondi, Gemignani; Rocchi, Angiulli, Gelonese; Orlando(1’st Volpicelli), Cernigoi, Di Massimo. A disposizione: Fusco, Vento, Trillò, Cenciarelli, Volpicelli, Piredda, Carillo, Grandolfo, Malandruccolo, Panaioli, Rea. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Michele di Cairano di Ariano Irpino coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Madonia di Palermo e Antonio Lalomia di Agrigento

Note: Da San Benedetto circa 200 tifosi

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 0-1

DIRETTA

PRIMO TEMPO

5′ Punizione da buona posizione per la Samb, palla in mezzo di Di Massimo per Biondi che stacca: palla alta!

9′ Orlando prende palla libero in area, numero su un difensore canarino ma poi al momento del tiro scivola e Gagno blocca in tranquillità con le mani. FOTO

13′ Spagnoli cade in area, i canarini invocano il rigore, Di Cairano lascia correre.

24′ GOL ANNULLATO ALLA SAMB. Di Massimo pescato in fuorigioco su assist di Cernigoi, il numero 7 aveva scartato Gagno e depositato in rete.

25′ Ancora Di Massimo davanti alla porta: sinistro largo!

29′ Palla di Orlando per Cernigoi davanti alla porta, anticipato di un soffio! Angolo per la Samb

30′ Sul corner palla che esce, Rocchi tocca indietro per il destro di Angiulli da fuori! Largo

33′ Cernigoi si presenta davanti a Gagno praticamente solo ma si incarta sul pallone clamorosamente FOTO

41′ Spagnoli dentro con un cross che scavalca Gemignani, Ferrario controlla e calcia forte: Massolo si allunga e para.

44′ Filtra un pallone di Rapisarda in area per orlando che prova il sinistro a giro: altissimo. Poi ancora Orlando sulla destra, bel cross in mezzo per Cernigoi che incoccia di testa: di poco a lato! FOTO

45′ + 1 Finisce qui il primo tempo, 0-0 al Braglia dopo 45 minuti.

SECONDO TEMPO

1′ Montero butta nella mischia Volpicelli al posto di Orlando.

9′ Gelonese prova il destro da fuori: alto!

