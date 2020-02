GROTTAMMARE – Appuntamento culturale e sociale in Riviera.

In attesa della ripresa della rassegna Cinelocomozioni prevista per giovedì 13 febbraio l’Associazione Culturale Blow Up di Grottammare in collaborazione con il Comune di Grottammare propone, per lunedì 10 febbraio alle ore 21.15 presso la sala cinema dell’Ospitale delle associazioni, al Paese alto di Grottammare, un incontro di approfondimento dedicato al Giorno del Ricordo (10 febbraio), che prevede proiezioni e ascolti a tema sulla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale italiano.

La storia di ogni confine ha sempre due facce: quella raccontata al di là è sempre diversa da quella che si ascolta di qua. I confini in quanto luoghi mutano nel tem­po, si costruiscono e si cancellano, e quelli che tuttora delimitano gli Stati europei sono infatti il frutto di guerre, negoziazioni politiche e diplomatiche.

L’ingresso è libero.

