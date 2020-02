ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ha provato il “colpo grosso” in pieno giorno ma è stata una pessima idea.

Verso l’ora di pranzo di oggi, 8 febbraio, i carabinieri di Roseto degli Abruzzi hanno sorpreso un 34 anne, rumeno domiciliato in un albergo di Montesilvano, mentre stava tentando di forzare, con un grosso cacciavite, la porta d’ingresso di un’abitazione in via Salara a Roseto.

Alla vista dei carabinieri l’uomo ha scavalcato la recinzione del giardino dove si trovava ed ha tentato di fuggire ma è stato inseguito a piedi e bloccato ed arrestato pochi metri dopo dagli stessi militari intervenuti sul posto.

L’udienza di convalida si svolgerà lunedì mattina, 10 febbraio. Dovrà rispondere dei reati di tentato furto aggravato e di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.