PEDASO – Conto alla rovescia sulla costa per un appuntamento sociale, culturale e musicale molto importante e di prestigio. Anzi, un doppio appuntamento.

Parliamo della manifestazione “La Notte degli Innamorati” che nell’edizione 2020 vedrà ben due eventi a Pedaso al CineTeatro Valdaso.

Venerdi 14 febbraio protagonista la band musicale “I Cugini di Campagna”, affermato e storico gruppo del pop italiano: proporranno al pubblico presente i loro più grandi successi del calibro di “Anima Mia” e “Meravigliosamente”.

Venerdì 27 marzo spazio al grande cabarettista Uccio De Santis, per la prima nelle Marche nel 2020: un graditissimo ritorno a pochi mesi dall’infortunio alla spalla.

Entrambi gli spettacoli si terranno alle 21.15.

Iniziative a cura dell’associazione grottammarese Lido degli Aranci, in collaborazione con il Comune: un varietà dedicato al mondo degli innamorati.

Oggi, 8 febbraio, si è tenuta la conferenza di presentazione a Pedaso con gli organizzatori che hanno illustrato vari dettagli insieme al vice sindaco Carlo Maria Bruti: “Una rassegna rivolta alle famiglie marchigiane. Vogliamo festeggiare insieme la notte di San Valentino, al meglio.Pedaso sarà protagonista del mondo della comicità e della buona musica melodica italiana. Ringraziamo per il supporto l’ amministrazione comunale, nelle figure di Carlo Maria Bruti e Giuseppe Galasso, l’oratorio diretto da Padre Ubaldo e lo staff del Gruppo Teatrale Pedaso. Saranno due show da non perdere assolutamente, il tutto a prezzi davvero popolari – affermano – I Cugini di Campagna festeggeranno, inoltre, le nozze d’oro della loro carriera, partita nel 1970. 50 anni di successi. I gemelli Silvano ed Ivano, voice e leader della band, durante la loro infanzia venivano a Pedaso in vacanza con i loro familiari, quindi per loro sarà un gradito ritorno”.

I Cugini di Campagna verranno premiati a fine serata con delle opere dell’artista Emanuele Califano Lidak e ci sarà anche un brindisi collettivo grazie alla “Cantina Di Ruscio”.

Prevendita ed info-line: 3475406630. Biglietti a 10 euro.

