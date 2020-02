Nella mattinata del 7 febbraio la Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto, e il VicePresidente, Vincenzo Di Baldassarre, sono stati in visita istituzionale a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Appuntamento culturale in Riviera.

Nella mattinata del 7 febbraio, la Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto, e il VicePresidente, Vincenzo Di Baldassarre, sono stati in visita istituzionale a San Benedetto del Tronto, presso la Palazzina Azzurra, per la mostra dei 58 acquerelli di Aligi Sassu dedicati al romanzo manzoniano de “I Promessi Sposi”, che la Fondazione ha prestato all’Amministrazione Comunale che su iniziativa di Rosalba Rossi ha allestito questa mostra che ha riscosso “grande successo”.

“Una felice intuizione e una bella occasione di cooperazione territoriale – si legge in una nota comunale – Nell’incontro di oggi con il sindaco Pasqualino Piunti e l’assessore Annalisa Ruggieri, sono state gettate le basi per nuove occasioni di collaborazione per futuri eventi di matrice culturale e sociale”.

La mostra è ancora visitabile in quanto prorogata fino al 12 febbraio 2020.

