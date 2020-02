SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Straordinaria prova della Tecno che domina al PalaSpeca la vicecapolista Bocastrum United. 6 a 2 il risultato finale per i ragazzi di mister Di Battista.

Partita attenta, il 7 febbraio, e piena di contenuti tecnici per i rossoblù che sfoderano la migliore prestazione della stagione al cospetto di un avversario molto forte e quotato per il salto di categoria.

Il risultato non è mai stato in discussione con la Tecno che va all intervallo sul 2 a 0 grazie alla doppietta di un ispirato Francucci: nella ripresa ci si aspetta la reazione dei ragazzi di Castorano, ma è ancora il Riviera a gestire il match e ad allungare con la tripletta di Pasquini e il gol del capitano Cannella.

Il Riviera sale in classifica in zona play-off e si prepara nel migliore dei modi alla prossima sfida che la vedrà ospite del Grottammare per un derby molto atteso e importante per la classifica.

