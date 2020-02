VIDEO Il presidente del circolo tennis Afro Zoboletti sul project financing per ristrutturare l’impianto: “Aspettiamo aperture dal Comune per una concessione pluriennale e poi affrontiamo la burocrazia per il progetto. Atp Challenger dal 13 al 19 luglio quest’anno”

DI ALFREDO CRUCIANI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Afro Zoboletti, presidente del circolo tennis Maggioni, ci aggiorna sulle principali novità che riguardano l’impianto sambenedettese. “Tra maggio e settembre arrivano 4 nuovi campi di ultima generazione, 2 in sintetico e 2 terra rossa per un’offerta sempre più ricca per i frequentatori del circolo” chiosa Zoboletti.

Sul project financing presentato almeno un anno fa all’amministrazione per ristrutturare l’impianto per un progetto che prevede anche la costruzione di una nuova tribuna: “Da poco abbiamo avuto un incontro col Comune, stiamo cercando di ottenere un titolo concessorio pluriennale per rientrare degli investimenti, Il progetto è stato presentato un anno e mezzo fa – prosegue – e col lavoro di tutti si può fare, ormai la struttura ha più di 40 anni. Speriamo di avere a breve un titolo pluriennale e poi aspettiamo un bando. Abbiamo bisogno che il Comune ci supporti”.

Infine il presidente svela le date del 13-19 luglio per il classico torneo Atp challenger estivo che si aggiunge alle gare maschili e femminili di Serie B e C che si terranno al circolo da fine marzo 2020.

