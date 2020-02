Presentato “Un mare da vivere – Enjoy the sea” dei due videomaker sambenedettesi: materiale raccolto durante tutta l’estate, con un ritmo moderno. Domenica la messa on line

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un mare da vivere, una città da vivere. Emozionante, ci sono pochi altri aggettivi, per descrivere il video realizzato dai videomaker sambenedettesi Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti, presentato nel pomeriggio al Teatro Concordia in occasione del Tavolo del Turismo.

Emozionante, perché racconta San Benedetto, o almeno la San Benedetto estiva, con tante immagini evocative: la spiaggia, il porto, l’attività marinara, il lungomare, il Paese Alto, la Sentina. Ma limitare il video soltanto ad una rappresentazione turistica sarebbe riduttivo: perché Impiglia e Cagnetti hanno realizzato davvero un live di come la città effettivamente vive nel periodo estivo: “Un mare da vivere – Enjoy the Sea“.

“Molti sambenedettesi che lo hanno visto, effettivamente non si rendono conto di tutto quello che offre la città” commentano dopo la prima, molto apprezzata, al Concordia. Concerti, feste, balli, tanto sport, dal ciclismo al calcio al rugby al pattinaggio, la spiaggia, la vela, le feste religiose e l’enogastronomia.

“Abbiamo iniziato con le Frecce Tricolori, all’inizio di giugno – spiegano – E da quel momento abbiamo pensato di realizzare materiale utile per la città. Fortunatamente, prima attraverso Mauro Alfonsi, funzionario del Comune, poi con la giunta che si è mostrato lungimirante, siamo arrivati a definire cosa potesse servire alla città per promuoversi. Abbiamo girato tutta la città, ogni giorno, con la camera in mano, catturando momenti interessanti”.

Molta attenzione è stata prestata agli effetti audio, davvero notevoli e realistici.

Il video sarà lanciato on line domenica pomeriggio, dopo che sarà presentato alla Bit di Milano. Ci saranno tre versioni: una di 4 minuti, poi, successivamente, da 1 minuto e da 30 secondi.

“Abbiamo voluto dare una immagine di San Benedetto moderna e giovanile, anche se il target a cui ci rivolgiamo è rivolto a tutti. Ci siamo stupiti noi stessi dalla ricchezza di quel che offre la città d’estate, tanto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di affidare una agenzia di comunicazione per aumentare la diffusione on line di quanto proposto” affermano.

Insieme al video, il pacchetto comprende anche una serie di foto promozionali realizzate in gran parte da Giuseppe Palestini, e quindi Pierluigi Alessandrini e, per quanto riguarda la Sentina, Giuseppe Pignotti.

Soddisfatto il sindaco Pasqualino Piunti, oltre che, per quanto riguarda l’Assoalbergatori Riviera delle Palme, l’imprenditore Nicola Mozzoni e il consulente Giulio Brandimarti.

Il materiale video, oltre che ai residenti, è rivolto soprattutto ai turisti e visitatori e potrà funzionare come vera e propria cartolina video, di forte impatto e realismo, con la quale presentare la città.

Una specie di brochure, ma in video. Bravi.

