SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 9 febbraio alle ore 18 al Pala Reggiani di Ozzano riprende il cammino della De Mitri Volley Angels Project nel campionato di serie B2 femminile. Dopo un girone di andata con i fiocchi e chiusosi con il “colpo grosso” di Faenza, le ragazze della De Mitri sono chiamate a un girone di ritorno in crescita continua, per chiudere con adeguato anticipo ogni discorso riguardante la salvezza e divertirsi poi a sognare in grande (sono dieci i punti dalla “zona rossa” e otto quelli dai play off).

Domenica le ragazze di Capriotti e Ruggieri proveranno a prendersi la rivincita sulla Pianamiele Volley Team Bologna di Ozzano, che all’andata aveva violato la palestra di Borgo Rosselli. La giovane e collaudata formazione di coach Casadio aveva avuto la meglio al termine di un incontro vibrante su una De Mitri ancora sperimentale e a corto di intesa. In questo momento le giovani emiliane si trovano con merito in quinta posizione e a un solo punto dai play off e quindi quella che si giocherà a Ozzano domenica pomeriggio, sarà sicuramente una partita di alto livello.

Unico dubbio è l’effetto che può aver fatto la pausa di campionato sui ritmi delle due squadre. Tutte presenti per la De Mitri (Carlotta Gennari a parte). La partita come sempre andrà in streaming sulla pagina Facebook della Volley Angels Project.

