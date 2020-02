MONTEPRANDONE – La Start Plus informa che da lunedì 3 febbraio è stato istituito, in via sperimentale, un servizio diretto tra Monteprandone e l’Istituto Mercantini di Ripatransone sia per l’ingresso che per l’uscita degli studenti.

Pertanto:

– La linea (24EXTR) Monsampolo-Monteprandone-San Benedetto, in partenza alle ore 7 da Monsampolo prolunga la sua corsa dalla Stazione Ferroviaria di San Benedetto fino a Ripatransone con transito sulla Valtesino-Strada Dell’Otto;

– La linea (12EXTR) Ripatransone-San Benedetto in partenza alle ore 13:20 da Ripatransone effettua la coincidenza alle ore 14:10 alla Stazione Ferroviaria con la linea (24EXTR) San Benedetto-Monteprandone-Monsampolo;

– La linea (11EXTR) Ripatransone-San Benedetto in partenza alle ore 14 da Ripatransone prolunga la sua corsa fino a Monteprandone;

