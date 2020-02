SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Durante e dopo la bruciante sconfitta interna contro la Fermana, abbiamo ascoltato alcuni pareri della tifoseria presente in tribuna.

Tra loro, anche Julio Montero, padre dell’allenatore della Samb Paolo Montero, ex giocatore della Nazionale uruguaiana e vincitore tra l’altro di due Coppe Intercontinentali, nel 1971 con il Nacional e nel 1973 con l’Indipendiente.

Presenti in tribuna anche due ex giocatori rossoblu, Marco Pezzotti, ex capitano, e Marco Raparo, entrambi protagonisti nella vittoria del campionato di Serie D 2015-16.

I video sono estratti dall’ultima puntata di Scienziati nel Pallone.

