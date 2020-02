Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri per soccorsi e rilievi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente stradale a San Benedetto alle prime ore del 7 febbraio.

In via dei Laureati, poco dopo le 6, un’auto si è schiantata contro alcuni veicoli in sosta.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso sono giunti i carabinieri.

