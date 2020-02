MASSIGNANO – Fatalità nell’entroterra.

E’ deceduto questa mattina, 6 febbraio, un volontario della Protezione Civile, appartenente all’Associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari.

Originario di Monte San Giusto, Umberto Cardinali, 49 anni, aveva da poco terminato il servizio di vigilanza sull’incendio boschivo a Massignano di Fermo ed è stato colpito da un infarto.

Un rogo che ha mandato in fumo tre ettari di bosco con Vigili del Fuoco impegnati per spegnere le fiamme dalle 12.30 del 5 febbraio fino alle 3 di oggi. In mattinata i volontari avrebbero perlustrato l’area interessata per verificare la presenza di altri eventuali focolai ancora accesi.

Purtroppo il 49enne, mentre appunto prestava servizio, si è sentito male e i tempestivi soccorsi sono risultati, purtroppo, vani.

Comunità in lutto e non solo.

