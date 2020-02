FERMO – Ancora due giorni di intensi controlli svolti dalla Questura di Fermo, della Squadra Mobile, della Squadra Volante, della Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e con l’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Le verifiche straordinarie degli equipaggi della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, proseguono costantemente nella località di Lido Tre Archi e nel comune di Porto San Giorgio al fine di contrastare e tentare di prevenire reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e lo stato di clandestinità degli stranieri spesso connesso alla perpetrazione di reati.

Due giornate dedicate alla sicurezza dei cittadini con risultati operativi positivi, nella prevenzione e repressione delle illegalità.

Posti di controllo, controlli dinamici delle persone e dei veicoli, per un totale di circa 70 persone identificate e 30 veicoli, qualche contravvenzione per violazioni al Codice della strada e due esercizi pubblici controllati; ma ancora, controlli nei palazzi di Lido Tre Archi con obiettivo specifico la verifica degli appartamenti abbandonati ed ancora alla mercé di sbandati e soggetti dediti a traffici illeciti.

“Probabilmente, ormai si spera, anche i normali utilizzatori di quegli alloggi hanno compreso che non sono più luoghi sicuri per cui, pur essendo stati rilevati elementi che hanno attestato una continuità di presenze irregolari, non sono state rintracciate persone, probabilmente allontanatesi nelle prime ore del giorno” fanno sapere dalla Questura di Fermo.

