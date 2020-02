SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Michele Di Cairano sarà l’arbitro di Modena-Samb, partita in programma domenica alle 15 al Braglia. Il fischietto appartenente alla sezione di Ariano Irpino sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Madonia di Palermo e Antonio Lalomia di Agrigento.

Non buoni i tre precedenti della Samb con l’arbitro che in tre occasioni in cui è stata diretta da Di Cairano ha perso due volte (1-4 in casa contro il Matelica nel 2015 e quest’anno 2 a 1 a Pesaro) e pareggiato una, a Renate 1-1 nel dicembre 2018.

