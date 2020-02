PIANE DI FALERONE – Pioggia di congratulazioni e di belle parole per la Questura di Fermo in questi giorni a seguito della notizia della refurtiva, rinvenuta in un’abitazione del Fermano, e restituita alle vittime di furto.

Parliamo della vicenda di Piane di Falerone dove la Polizia di Stato aveva trovato diversa merce in una casa sottratta da varie abitazioni del Piceno, Fermano e Maceratese.

Qui il nostro articolo

Tanti i ringraziamenti di vari cittadini per gli oggetti riconsegnati ed è giunta anche una lettera dall’Inghilterra, un plauso per l’operato delle Forze dell’Ordine così tradotta:

“Saluti alla Squadra Mobile della Questura di Fermo. Vorremmo ringraziarvi per il vostro aiuto nella ricerca e nella restituzione di beni che sono stati rubati da casa nostra nella comunità di Montegiorgio. Non avevamo alcuna speranza di riavere le nostre cose, quindi questa è stata una piacevole sorpresa dopo la spiacevole esperienza di avere ladri a casa nostra. Abbiamo incontrato agenti di polizia molto gentili e disponibili, sia alla Questura di Fermo che dai Carabinieri di Montegiorgio. Continuate così. Cordiali saluti, M e K”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.