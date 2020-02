SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue il cammino di crescita dei progetti giovanili di Volley Angels Project che quest’anno hanno visto l’inizio del cammino di Angels Lab e di alcune collaborazioni con altre società del fermano, volte a valorizzare più giovani e a creare nuove aperture, che hanno subito dimostrato di dare buoni frutti e che fin qui hanno portato ai nastri di partenza dei campionati under 13 e 14 del comitato Fipav di Ascoli Piceno e Fermo, ben sette formazioni . Nel campionato Under 14 ha già preso il via la seconda fase e la Volley United, progetto basato sull’affiancamento, guida e valorizzazione delle giovani promesse, realizzato insieme al Circolo Volley Monte Urano ha già preso il largo, visto che la squadra è ancora imbattuta.

Deve ancora recuperare alcune partite, invece, la formazione della Conad Porto Sant’Elpidio che ha già mostrato progressi importanti, ma che ha ancora notevoli margini di miglioramento. Sempre in questo campionato, ma in un altro girone, militano altre due formazioni nate all’interno del progetto di crescita tecnica e personale delle atlete, vale a dire la Ristorante 1941 di Acquaviva Picena e la Angels Lab Farmacia Cisbani di Porto San Giorgio. Le acquavivane sono terze in classifica, staccate di un solo punto dalle due capoliste, mentre le sangiorgesi sono al sesto posto, ma con delle partite ancora da giocare.

Anche nel campionato Under 13, che ha terminato domenica scorsa la prima fase, il progetto Volley United marcia alla grande, con la formazione che non ha ancora conosciuto sconfitte. Altre due squadre, la Bees Red e la Bees Blue, nate dalla collaborazione con la Scuola di Pallavolo Fermana e composte anche da diverse giocatrici under 12, militano in questo campionato con buoni risultati e, giorno dopo giorno, stanno mostrando positivi segnali di miglioramento.

La bontà del progetto della società rossoblù è certificata anche dal numero delle bambine che frequentano i corsi di Minivolley S3, nei quali hanno modo di socializzare divertendosi in un ambiente sicuro e confortevole.

