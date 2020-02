SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mancano ancora diversi mesi all’estate ma l’attesa è già tanta anche per gli appuntamenti sportivi che si svolgeranno in Riviera e non solo.

Parliamo del Beach Soccer, ufficializzata la data in cui si disputerà la Supercoppa Italiana tra la Samb (Campione d’Italia) e il Catania (vincitrice della Coppa Italia).

Le due squadre, entrambe rossoblu, si affronteranno il 25 giugno a Lignano Sabbiadoro.

Un trofeo molto ambito e sicuramente sarà una gara molto emozionante. Happy Car Samb già carica per la nuova stagione.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.