SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo bollettino dei Vigili del Fuoco, impegnati in queste ore, oggi 5 febbraio ma anche ieri, per le condizioni di meteo avverse presenti nella nostra zona e non solo.

Salgono a 600 gli interventi dei pompieri tra Marche e Abruzzo. Violente raffiche di vento sia sulla costa sia sull’entroterra nel Piceno e nel Teramano.

Problemi con alberi, rami, lamiere, pali e cornicioni pericolanti. Molti anche i cassonetti dell’immondizia rovesciati.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.