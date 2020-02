GROTTAMMARE – Sport sugli scudi in Riviera.

Sabato 25 gennaio i ragazzi assoluti della Delphinia Team Piceno sono stati protagonisti di un’ottima prestazione che hanno ottenuto partecipando al XVI trofeo nazionale di nuoto Tano Croce. Un sabato di gare che ha fruttato innumerevoli podi e bellissime prestazioni. Sette ori, tre argenti e sette bronzi, questo è lo splendido bottino che ha permesso alla squadra di classificarsi 7° nella classifica finale, nonostante abbia partecipato solo ad una delle due giornate previste dalla manifestazione .

Come già detto sono tanti ragazzi ad avere conseguito delle buone prestazioni ma tra tutti una lode super speciale va a Federica Iotcu, detta anche ” Robottino”. La 13enne offidana, ha raggiunto l’ oro su tutte le tre gare disputate, e chiudendo i 200 farfalla con 2’23″42 ha conquistato il pass per gli Italiani di nuoto indoor che si svolgeranno a Riccione il prossimo marzo. L’ ottimo risultato della squadra contribuisce a dare forza e stimoli giusti per raggiungere altri nuovi obiettivi.

