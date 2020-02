Dopo due giorni consecutivi di allerta meteo nelle Marche, e un accenno di nevischio persino sulla costa della Riviera delle Palme nella mattina del 5 febbraio, vediamo quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni.

ASCOLI. Mercoledì 5 pioggia per tutta la giornata con attenuazione nel tardo pomeriggio, minima 5, massima 7, vento forte da tramontana a 35 km/h con punte oltre i 70 chilometri all’ora nel pomeriggio. Giovedì 6 cielo sereno, minima 2, massima 5, vento in attenuazione. Venerdì 7 cielo sereno, minima 3 massima 7.

SAN BENEDETTO. Mercoledì 5 pioggia per tutta la giornata con attenuazione nel tardo pomeriggio, minima 7, massima 8, vento forte da tramontana a 40 km/h con punte di 70 chilometri all’ora nel pomeriggio, mare molto mosso. Giovedì 6 cielo sereno, minima 6, massima 7, vento forte da nord in attenuazione in serata, mare molto mosso. Venerdì 7 cielo sereno, vento in attenuazione, minima 4 massima 7.

ARQUATA DEL TRONTO. Attesa neve nella giornata di mercoledì 5, giovedì le minime scenderanno a -3°, per poi salire sopra lo zero venerdì.

