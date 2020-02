Vento molto forte in collina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vigili del Fuoco al lavoro nell’entroterra tra il 4 e 5 febbraio.

Notte di lavoro a causa del maltempo: pioggia e vento forte soprattutto in collina.

Interventi, infatti, ad Acquaviva, Grottammare e Cupra Marittima per pali, piante e cavi pericolanti. Anche nella zona montana.

Pompieri in azione per la messa in sicurezza delle aree interessate.

