SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale molto importante in Riviera.

E’ in programma per sabato 8 febbraio, con inizio alle ore 11, la cerimonia di conferimento del Premio Truentum 2019 al medico diabetologo Giacomo Vespasiani.

Il programma prevede, in omaggio allo stretto legame del diabetologo con la sua città, la declamazione, da parte degli attori Anna Lunerti e Giancarlo Brandimarti, di poesie in vernacolo di Giovanni Vespasiani, di cui il premiato è nipote, mentre alla corale polifonica “Giovanni Tebaldini” saranno affidati gli intermezzi musicali.

Giacomo Vespasiani ha fondato nel 1982 il centro di diabetologia a San Benedetto del Tronto, tra i primi in regione, e dal 1999 al 2015 ne è stato primario. Tutta la sua vita è stata dedicata, oltre che alla clinica, alla traduzione informatica delle necessità di cura del diabete. L’ultimo ambizioso progetto a cui sta lavorando in collaborazione con l’Università di Ancona è l’uso dell’intelligenza artificiale per la predizione a uno/due anni della comparsa delle complicanze del diabete.

