SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mauro Antonioli, mister della Fermana, commenta la rocambolesca vittoria dei canarini al Riviera: “Una vittoria fortunata per noi perché la Samb sicuramente non meritava di perdere però nel secondo tempo siamo cresciuti e siamo venuti fuori. Petrucci? Era molto nervoso soprattutto nel finale di primo tempo e quindi ho dovuto cambiarlo”. Ancora sulla partita: “Siamo stati bravi a non prendere il gol quando abbiamo sofferto ma poi siamo stati fortunati a trovare il gol nel momento in cui siamo usciti fuori”.

