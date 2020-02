Samb-Fermana | 24^ giornata del girone B | h 20 e 45 Stadio Rivera Delle Palme

FOTO DI EMANUELA CHIAPPANI E GOFFREDO AGOSTINI

SAMB-FERMANA, TUTTO PRONTO Presentazione incontro. Segui qui la diretta https://www.rivieraoggi.it/2020/02/03/302671/samb-fermana-0-0-segui-la-diretta-dal-riviera-delle-palme-giocano-frediani-e-rocchi/ Gepostet von Riviera Oggi am Montag, 3. Februar 2020

Formazioni:

SAMB (4-3-3): Massolo, Rapisarda, Gemignani, Biondi, Di Pasquale, Angiulli, Rocchi (30′ st Piredda), Frediani (30′ st Gelonese); Orlando, Cernigoi(21′ st Grandolfo), Volpicelli(14′ st Di Massimo). A disposizione: Fusco, Vento, Trillò, Gelonese, Miceli, Di Massimo, Cenciarelli, Piredda, Carillo, Grandolfo, Panaioli. Allenatore Paolo Montero.

FERMANA: Ginestra, Bonetto, Urbinati, Manetta, Petrucci(1′ st Clemente), Neglia, Scrosta, Isacco (1′ st Esposito), Iotti, Cognigni(18′ st Bacio Terracino), Lancini. A disposizione: Gemello, Manè. Bertagnoli, Grieco, Molinari, Zerbo, Bacio Terracino, Ricciardi, Esposito Gia., Clemente, Maistrello, Esposito Giu. Allenatore Mauro Antonioli.

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti.

ASSISTENTI: Giovanni Mitica di Bari e Dario Gregorio di Bari.

NOTE: Serata molto calda per il periodo, circa 12° C in avvio. Prato un po’ rovinato, presenti circa 200 tifosi fermani.

Marcatori: 36′ st Neglia (F)

Ammoniti: Cognigni (F), Lancini(F), Scrosta (F), Frediani (S), Piredda (S), Di Pasquale (S)

Espulsi:

Angoli: 4-0

DIRETTA

PRIMO TEMPO

Prima dell’avvio della gara un minuto di silenzio in memoria di Luciano Gaucci, recentemente scomparso con lo stadio, in Curva e Tribuna Mare, che gli riserva anche due striscioni commemorativi.

3′ Angiulli apre per l’accorrente Volpicelli che incrocia una bomba di sinistro: para coi piedi Ginestra! FOTO

10′ Percussione veloce di Frediani che salta due uomini e arriva sul fondo per il cross ma il pallone esce.

15′ Ancora Volpicelli in grande spolvero, tiro cross che Ginestra spinge fuori dalla porta.

16′ DOPPIO MIRACOLO DI GINESTRA. Angiulli carica il destro: parte la botta e Ginestra si salva, poi pallone raccolto da Orlando e messo in mezzo per la testa di Cernigoi che batte a botta sicura ma Ginestra la salva sulla linea. Almeno per l’arbitro, che non dà gol. FOTO

27′ gran cross di prima intenzione di Rapisarda, Frediani si avventa sul secondo palo in scivolata ma viene anticipato in angolo.

45′ Inserimento di Rocchi in area che batte al volo: Ginestra compie un altro miracolo!

45′ Concesso un minuto di recupero mentre la Fermana si guadagna una punizione ai limiti della rea. Ammonito Frediani.

45′ + 1 Sugli sviluppi della punizione si accende un accenno di rissa fra i giocatori dopo un intervento a gamba alta di Manetta su Di Pasquale. L’arbitro accorre a sedare gli animi e manda tutti negli spogliatoi. FOTO

SECONDO TEMPO

1′ Antonioli tira fuori il fischiatissimo Petrucci per Clemente e anche Isacco per Esposito.

10′ Cross a rientrare di Orlando, in mezzo Frediani preso in mezzo da due giocatori canarini e non riesce ad arrivare.

14′ Entra Di Massimo per Volpicelli.

15′ Ancora un miracolo di Ginestra su Biondi a botta sicura a 2 metri dalla porta! Incredibile!

21′ Dentro Grandolfo per Cernigoi.

30′ Altro cambio, doppio stavolta, per la Samb: dentro Piredda e Gelonese per Rocchi e Frediani.

36′ GOL DELLA FERMANA. Mentre Grandolfo e Rapisarda si tolgono la palla a vicenda dopo un bel cross di Piredda la Fermana riparte in contropiede con un pallone profondo, Massolo esce male consegnando palla a Neglia che la insacca da lontano a porta libera.

42′ La Samb attacca adesso, mischia in area,palla che esce per Di Massimo che prova la botta sul secondo palo ma la palla esce fuori.

45′ 4 minuti di recupero mentre Orlando manda fuori provando una improbabile sforbiciata su bella imbeccata in area di Di Massimo.

45′ + 4 Finisce qui. Ginestra salva almeno 5 palle gol ai rossoblu che nel primo tempo spingono ma calano nella ripresa quando un errore in uscita di Massolo consegna il gol partita a Neglia

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.