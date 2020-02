MONTEPRANDONE – Pensavate veramente che i ragazzi delle “Due Porte” vi lasciassero ancora a bocca asciutta? Preparatevi, allora, e allacciate bene le cinture perché sono pronti per ripartire ancora più carichi e con tante novità.

Infatti, nel tentativo di avvicinarvi sempre di più a questo mondo, per lo più frequentato da appassionati e nerd, hanno deciso di ampliare l’offerta food&beer inserendo altri incontri in calendario, oltre alle collaudate cene con degustazione. Nel lanciare il loro motto: “Saison began”, mantenendo comunque fede ad un cliché che li contraddistingue da qualche anno, annunciano un’altra ricca stagione di appuntamenti alogastronomici.

Si comincia con la seconda edizione di “Aspettando Fermento Marchigiano” che vi accompagnerà all’evento clou dell’estate monteprandonese: il Festival regionale di birre artigianali, “Fermento Marchigiano”.

In occasione del primo appuntamento dei cinque previsti, sabato 8 febbraio, presentano: “Aspettando Fermento Marchigiano, bibidi bobidi…BIBIBIR” ed il compito di accompagnarvi nel variegato mondo della birra artigianale è affidato a Brandi Flaviano titolare del birrificio Bibibir (Castellalto in provincia di Teramo). Il format è ormai collaudato e si caratterizza per la cucina di qualità in abbinamento ad ottime birre artigianali.

Per esaltare la fragranza delle birre selezionate e guidarvi alla scoperta delle diverse culture culinarie proposte, Ermetina Mira, titolare del Ristorante San Giacomo di Monteprandone, coadiuvata dallo chef Romeo Menzietti, ha sapientemente scelto il seguente menù gourmet:

antipasto – Calzoncini di Eva, Crostone di fegatini, Sfera di carne alla crema di parmigiano e Pommes de terre farcies in abbinamento alla Granapa (5,4%Vol),

primi – Verza in crosta e Rigatoni al sugo di Nino in abbinamento alla Vedo Doppio (7% Vol),

secondo – Coppa arrostita in salsa di ribes con contorno di cicoria amara in abbinamento alla Vedo Quadruplo (10% Vol) e per finire,

dessert – Dolcetti scherzosi accompagnati dalla Non ci vedo più (10,5% Vol).

La serata è organizzata dal Ristorante Hotel San Giacomo in collaborazione con l’Associazione Culturale le Due Porte.

Il prezzo della cena comprensiva di cibo e birre è di 30 euro.

Per info e prenotazioni: Ristorante Hotel San Giacomo 0735/62545, info@hotel-sangiacomo.it

Ulteriori informazioni sui prossimi eventi: https://www.facebook.com/fermentomarchigiano/.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.