È stato portato ad Ancona in eliambulanza, ha riportato delle fratture. Scontro fra auto e moto sulla Statale 16, sul posto 118 e Polizia Stradale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO/GROTTAMMARE – Brutto sinistro nella mattinata del 3 febbraio in Riviera.

Incidente stradale al confine tra San Benedetto e Grottammare sulla Statale 16 poco prima delle 12.30. Scontro fra auto e moto secondo le prime indiscrezioni.

Sul posto 118 e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi. Si sta vagliando l’ipotesi di allertare l’eliambulanza.

AGGIORNAMENTI Alla fine è stata fatta atterrare l’eliambulanza al porto di San Benedetto per il trasporto al Torrette di Ancona del ragazzo a bordo del mezzo a due ruote per ulteriori cure mediche. Sul posto personale sanitario del 118 e in ausilio i Vigili del Fuoco. Rilievi affidati alla Polizia Stradale. Si tratta di un 30enne, ha riportato delle fratture.

