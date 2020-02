Troverete oggi il Timolio da oggi lo troverete in vendita direttamente presso il nostro Oleificio in Via Schiavoni, 3 a Spinetoli, lungo la Strada Salaria. Tel. 0736/890027, Cell. 347/8653743 Isabella, www.oliosilvestri.it, info@oliosilvestri.it

SPINETOLI – Arriva “L’Ottava Meraviglia” dell’Oleificio Silvestri Rosina di Pagliare del Tronto: si chiama “Timolio”, ed è un olio aromatizzato al timo: così l’Oleificio arricchisce la gamma di olii aromatizzati di sua produzione, giungendo, appunto, all’ottava tipologia.

Gli olii aromatizzati vengono ottenuti macinando in questo caso il timo alle olive, così da conservarne le proprietà benefiche ed organolettiche.

Il timo è indicato per combattere lo streptococco, l’herpes, la candida e il virus dell’influenza. Certo, non si pensi che da solo il timo possa sconfiggere questi virus, ma le sue basi naturali sono tali da attenuare sicuramente i loro effetti. E in questo modo la sua assunzione diventa magari più piacevole, pià facile da ingerire e soprattutto a portata di mano.

Questo è infatti lo scopo degli Aromatizzati dell’Oleificio Silvestri Rosina, definiti per legge Condimenti Alimentari.

