Tante risate per “Cani&Gatti”

GROTTAMMARE – Il secondo appuntamento della rassegna dedicata al teatro amatoriale marchigiano e abruzzese ha avuto un buon successo.

Applausi a Grottammare, al Kursaal nella serata del primo febbraio, per la compagnia di teatrale di Acquaviva Picena “La Zicagna” per Commedie Nostre 2020.

Tante risate per la commedia “Cani&Gatti”. Teatro gremito per la rassegna a cura dell’associazione Lido degli Aranci in collaborazione con il Comune.

In palio il “Grottammare Mask” e tanti altri premi individuali.

