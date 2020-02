Carabinieri sul posto per i rilievi insieme al personale sanitario del 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente stradale nella mattinata del 2 febbraio.

A San Benedetto, in via Piemonte, un’80enne è stata investita da un’auto che stava facendo retromarcia secondo le prime indiscrezioni.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi.

Deciso il trasferimento in eliambulanza per la donna al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti e cure mediche.

